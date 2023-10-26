Бывший глава Минстроя в Коми получил новую должность в другом регионе

26 октября стало известно, что экс-глава Министерства строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев получил новую руководящую должность в другом регионе. Бывшего руководителя регионального Минстроя Игоря Кузьмичева назначили на должность директора филиала “Пензенский” ПАО “Т Плюс”. Об этом стало известно, после публикации на официальном сайте филиала компании.

Среди задач, которые поставлены перед новым руководителем будут: организация работы по достижению стратегических целей компании, выстраивание партнерских отношений с государственными структурами в области, повышение операционной эффектности компании в регионе.