В Сыктывкаре недалеко от школы сбили ребенка

В столице Коми произошла автоавария, в результате которой водитель совершил наезд на ребенка. Как пишут в телеграм-канале “Сыктывкар №1”, недалеко от сыктывкарской школы №36, которая находится на улице Димитрова, 44/1 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Исходя из информации в сообщении телеграм-канала, вечером 26 октября, возле школы №36, водитель за рулем автомобиля совершил наезд на пешехода. По предварительной информации от очевидцев этой автоаварии пешеход является ребенок. Несовершеннолетний учится в начальных классах.

Также, очевидцы события рассказывают, что мальчик пострадал в автомобильной аварии. Судя по фотографиям, на месте случившегося образовалась огромная толпа.