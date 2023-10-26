Жители Коми смогут собственными глазами увидеть "Кровавую луну"
- 26 октября 16:00
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- Служба новостей
Согласно информации на сайте Mail.ru, жители Коми смогут наблюдать редкое астрономическое явление, известное как "Кровавая Луна". Спутник Земли будет наиболее близко расположен к нам 28 октября с 11:00 до 29 октября 01:30. Рекомендуется начать наблюдение с 21:00.
Название "Кровавая Луна" не имеет связи с мистикой. Оно происходит от красноватого оттенка, который приобретает Луна, когда оказывается в тени Земли и ее свет отражается от яркой планеты Юпитер.
Прогноз Коми ЦГМС сообщает, что 28 октября в республике ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Это дает возможность жителям запечатлеть это природное явление.
В прошлом, 2022 году, жители Коми не смогли увидеть "Кровавую Луну" из-за сильных осадков.
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