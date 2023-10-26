Жители Коми смогут собственными глазами увидеть "Кровавую луну"

Согласно информации на сайте Mail.ru, жители Коми смогут наблюдать редкое астрономическое явление, известное как "Кровавая Луна". Спутник Земли будет наиболее близко расположен к нам 28 октября с 11:00 до 29 октября 01:30. Рекомендуется начать наблюдение с 21:00.

Название "Кровавая Луна" не имеет связи с мистикой. Оно происходит от красноватого оттенка, который приобретает Луна, когда оказывается в тени Земли и ее свет отражается от яркой планеты Юпитер.