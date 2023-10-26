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Жители Коми смогут собственными глазами увидеть "Кровавую луну"

Жители Коми смогут собственными глазами увидеть "Кровавую луну"

Согласно информации на сайте Mail.ru, жители Коми смогут наблюдать редкое астрономическое явление, известное как "Кровавая Луна". Спутник Земли будет наиболее близко расположен к нам 28 октября с 11:00 до 29 октября 01:30. Рекомендуется начать наблюдение с 21:00.

Название "Кровавая Луна" не имеет связи с мистикой. Оно происходит от красноватого оттенка, который приобретает Луна, когда оказывается в тени Земли и ее свет отражается от яркой планеты Юпитер.

Прогноз Коми ЦГМС сообщает, что 28 октября в республике ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Это дает возможность жителям запечатлеть это природное явление.

В прошлом, 2022 году, жители Коми не смогли увидеть "Кровавую Луну" из-за сильных осадков.

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