Достройка моста недалеко от Сыктывкара отложена на неопределенный срок

Строительство моста в местечке Лемью должно было завершиться в августе 2023 года. Однако сваи не прошли испытания, а в проекте появятся изменения.

Как сообщил 23 октября на совещании в региональном Госсовете зампредседателя правительства – глава Минстроя Коми Андрей Чибисов, строительство моста продолжается.

Глава министерства отметил, что в месте постройки нового моста через реку Лемью были вбиты четыре сваи, которые не прошли испытания. Сейчас, со слов Андрея Чибисова, в проект строительства моста будут внесены изменения и корректировки.