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Достройка моста недалеко от Сыктывкара отложена на неопределенный срок

Достройка моста недалеко от Сыктывкара отложена на неопределенный срокФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Строительство моста в местечке Лемью должно было завершиться в августе 2023 года. Однако сваи не прошли испытания, а в проекте появятся изменения.

Как сообщил 23 октября на совещании в региональном Госсовете зампредседателя правительства – глава Минстроя Коми Андрей Чибисов, строительство моста продолжается.

Глава министерства отметил, что в месте постройки нового моста через реку Лемью были вбиты четыре сваи, которые не прошли испытания. Сейчас, со слов Андрея Чибисова, в проект строительства моста будут внесены изменения и корректировки.

“После корректировки, мы забьем новые сваи и будем их испытывать. Там очень непростые грунты, а сам мост изначально был спроектирован, как я понимаю, с нарушениями норм. Работы по строительству моста не останавливаются, с подрядной организацией мы взаимодействуем”, – добавил глава Минстроя Коми.

Однако о новых сроках окончания работ по строительству моста глава ведомства не сообщил.
 

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