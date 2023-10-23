Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу по сироте из Коми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу по сироте из Коми

В мае 2022 года сироте из Емвы было предоставлено непригодное жилье. В ее квартире были проблемы с крышей, которая протекала, и образовалась плесень.

Она утверждала, что обращалась в администрацию, но не получила никаких результатов. В связи с этим она обратилась за помощью к Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Республике Коми, Андрею Исаеву, представить отчет о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом решении по данному случаю. Центральный аппарат Следственного комитета взял на себя контроль за выполнением этого поручения, а также за ходом процессуальной проверки.

...

  • 0

Популярное

Последние новости