Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу по сироте из Коми

В мае 2022 года сироте из Емвы было предоставлено непригодное жилье. В ее квартире были проблемы с крышей, которая протекала, и образовалась плесень.

Она утверждала, что обращалась в администрацию, но не получила никаких результатов. В связи с этим она обратилась за помощью к Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета России.