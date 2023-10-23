Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль жалобу по сироте из Коми
- 16:30 23 октября
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- Служба новостей
В мае 2022 года сироте из Емвы было предоставлено непригодное жилье. В ее квартире были проблемы с крышей, которая протекала, и образовалась плесень.
Она утверждала, что обращалась в администрацию, но не получила никаких результатов. В связи с этим она обратилась за помощью к Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета России.
Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Республике Коми, Андрею Исаеву, представить отчет о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом решении по данному случаю. Центральный аппарат Следственного комитета взял на себя контроль за выполнением этого поручения, а также за ходом процессуальной проверки.
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