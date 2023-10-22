В Коми опять подскочили цены на бензин

Согласно информации, предоставленной Комистатом, цены на автомобильный бензин в Коми после снижения вновь выросли через неделю. К 16 октября увеличение составило 2,4%. Аналитики, основываясь на данных еженедельного мониторинга в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте, составили таблицу средних цен на топливо.

Согласно этой таблице, в середине октября 2023 года средняя цена на АИ-92 составляла 50,49 рубля за литр. В столице Коми цена на это топливо была на 52 копейки ниже.