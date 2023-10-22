В Коми опять подскочили цены на бензин
- 16:30 22 октября
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- Служба новостей
Согласно информации, предоставленной Комистатом, цены на автомобильный бензин в Коми после снижения вновь выросли через неделю. К 16 октября увеличение составило 2,4%. Аналитики, основываясь на данных еженедельного мониторинга в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте, составили таблицу средних цен на топливо.
Согласно этой таблице, в середине октября 2023 года средняя цена на АИ-92 составляла 50,49 рубля за литр. В столице Коми цена на это топливо была на 52 копейки ниже.
АИ-95 продавался по цене 54,1 рубля за литр. В Ухте разница составляла почти 2 рубля, что означает цену в 56 рублей.
Цена на АИ-98 и выше оставалась неизменной и составляла 66,64 рубля за литр, так же как и неделей ранее.
Дизельное топливо также продавалось по прежней цене, равной 63,7 рубля за литр.
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