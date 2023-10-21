В Коми до конца 2024 года отремонтируют два аэропорта
- 14:27 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Взлетно-посадочную полосу в Воркуте отремонтируют в 2024 году. На сайте госзакупок появился запрос от АО “Комиавиатранс”.
Ранее “Комиавиатранс” поместил на портале госзакупок запрос на ремонт полосы в аэропорту Воркуты. Повторные торги пройдут 27 октября, так как на первые не подали ни одной заявки. Работы должны завершить до 30 июня 2024 года.
За ремонт компания готова отдать 5,25 миллиона рублей. В перечень работ входят 27 участков от 1 до 150 квадратных метров. Общая площадь взлетно-посадочной полосы, которую надо починить, составляет 544,2 квадратных метров.
Также отремонтируют аэропорт столицы Коми. Там необходимо привести в качественное состояние стоянку и перрон. Этим займётся компания “СПК “Темп-Дорстрой”, которая уже ремонтировала сыктывкарскую взлетно-посадочную полосу в 2022 году.
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