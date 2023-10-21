В Коми до конца 2024 года отремонтируют два аэропорта

Взлетно-посадочную полосу в Воркуте отремонтируют в 2024 году. На сайте госзакупок появился запрос от АО “Комиавиатранс”.

Ранее “Комиавиатранс” поместил на портале госзакупок запрос на ремонт полосы в аэропорту Воркуты. Повторные торги пройдут 27 октября, так как на первые не подали ни одной заявки. Работы должны завершить до 30 июня 2024 года.