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В лесах Коми появились беседки, чтобы уменьшить риск возникновения пожаров

В лесах Коми появились беседки, чтобы уменьшить риск возникновения пожаров Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми появилось больше 250 зон отдыха на природе. Это сделано для предотвращения лесных пожаров. Об этом сообщает министр природы и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич.

Сотрудниками лесопожарного центра созданы примеры экологического, комфортного и главное безопасного отдыха. 250 зон благоустроили в лесных массивах региона. Каждая из созданных территорий отделена противопожарной минерализованной полосой. Площадки включают в себя стол с лавочками или беседки, также имеют место для костра и стенд с правилами поведения в лесу.

Подобные зоны находятся в часто посещаемых местах: на берегах водоёмов, вдоль оживлённых трасс и лесных дорог, возле полян ягод и грибов. Появление таких территорий позволяет снизить риск возникновения пожаров в лесу.

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