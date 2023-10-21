В лесах Коми появились беседки, чтобы уменьшить риск возникновения пожаров

В Коми появилось больше 250 зон отдыха на природе. Это сделано для предотвращения лесных пожаров. Об этом сообщает министр природы и охраны окружающей среды Екатерина Киселевич.

Сотрудниками лесопожарного центра созданы примеры экологического, комфортного и главное безопасного отдыха. 250 зон благоустроили в лесных массивах региона. Каждая из созданных территорий отделена противопожарной минерализованной полосой. Площадки включают в себя стол с лавочками или беседки, также имеют место для костра и стенд с правилами поведения в лесу.