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В Сыктывкаре продлили работу одного из автобусных маршрутов

В Сыктывкаре продлили работу одного из автобусных маршрутовФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре продлилась работа одного из популярных у дачников столицы Коми маршрутов. Об этом стало известно после сообщения городской мэрии.

Как рассказали в Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи сыктывкарской администрации, в столице Коми было решено продлить работу маршрута №126. 

Продление работы муниципального маршрута №126 “Орбита – Максаковские дачи”, который популярен у сыктывкарских дачников, будет действовать с 23 октября по 31 декабря 2023 года.

Стоимость проезда на данном маршруте будет регулироваться в соответствие с действующей “тарифной сеткой”.
 

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