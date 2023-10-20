В Сыктывкаре продлили работу одного из автобусных маршрутов

В Сыктывкаре продлилась работа одного из популярных у дачников столицы Коми маршрутов. Об этом стало известно после сообщения городской мэрии.

Как рассказали в Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи сыктывкарской администрации, в столице Коми было решено продлить работу маршрута №126.