В Сыктывкаре продлили работу одного из автобусных маршрутов
- 21:00 20 октября
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре продлилась работа одного из популярных у дачников столицы Коми маршрутов. Об этом стало известно после сообщения городской мэрии.
Как рассказали в Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи сыктывкарской администрации, в столице Коми было решено продлить работу маршрута №126.
Продление работы муниципального маршрута №126 “Орбита – Максаковские дачи”, который популярен у сыктывкарских дачников, будет действовать с 23 октября по 31 декабря 2023 года.
Стоимость проезда на данном маршруте будет регулироваться в соответствие с действующей “тарифной сеткой”.
...