В Коми состоялся Слет семей из отцов и детей

Региональный Минтруд, Совет отцов Коми и Региональный центр развития соцтехнологий выступили организаторами значимого для семей мероприятия. На праздник прибыли около 40 отцов со своими детьми. В общей сложности в мероприятии приняло участие более 80 человек.

В рамках слета, дети и их отцы приняли участие в деловой игре “Вместе – во благо детей”, по итогу которой была написана резолюция Слета семей. Дети, отдельно от взрослых, попробовали разные мастер-классы, поиграли в настольные игры, а также приняли участие в боксе и современном мечевом бою.