В Коми состоялся Слет семей из отцов и детей
- 20:00 20 октября
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- Олег Помидоров
20 октября на территории спортивного стадиона имени Раисы Сметаниной прошло мероприятие, приуроченное ко Дню отца.
Региональный Минтруд, Совет отцов Коми и Региональный центр развития соцтехнологий выступили организаторами значимого для семей мероприятия. На праздник прибыли около 40 отцов со своими детьми. В общей сложности в мероприятии приняло участие более 80 человек.
Как рассказал один из членов движения Совета отцов Коми Станислав Пасынков, главной задачей слета является изменение отношения к отцовству.
В рамках слета, дети и их отцы приняли участие в деловой игре “Вместе – во благо детей”, по итогу которой была написана резолюция Слета семей. Дети, отдельно от взрослых, попробовали разные мастер-классы, поиграли в настольные игры, а также приняли участие в боксе и современном мечевом бою.
По итогу всем участникам Слета семей вручили памятные подарки.
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