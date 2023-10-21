В Коми появятся новые экомаршруты, чтобы привлекать туристов

Коми станет местом проведения проекта “Экотуризм на ООПТ”. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Екатерина Киселевич.

На прошедшем в августе 2023 года форуме “Цифровая эволюция” подняли вопрос о привлечении финансов в сферу экотуризма. Екатерина Киселевич взяла инициативу создания территории для осуществления проекта по организации сервиса “Экотуризм на ООПТ” в Коми. Решение приняли в связи с тем, что с каждым годом всё больше людей хотят посетить заповедные места Республики.