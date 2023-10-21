В Коми появятся новые экомаршруты, чтобы привлекать туристов
- 08:29 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Коми станет местом проведения проекта “Экотуризм на ООПТ”. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Екатерина Киселевич.
На прошедшем в августе 2023 года форуме “Цифровая эволюция” подняли вопрос о привлечении финансов в сферу экотуризма. Екатерина Киселевич взяла инициативу создания территории для осуществления проекта по организации сервиса “Экотуризм на ООПТ” в Коми. Решение приняли в связи с тем, что с каждым годом всё больше людей хотят посетить заповедные места Республики.
Проект позволит разработать экомаршруты, при этом сохраняя уникальность природы наследия региона. Также это позволит сформировать туристические точки притяжения. Помимо этого проблему развития экотуризма решают путём цифровизации, поэтому обсуждение проходит на платформе “ГосТех”.
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