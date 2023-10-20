В сыктывкарской мэрии проверили готовность к ледоставу

В администрации столицы Коми прошла встреча по вопросу обеспечения готовности к ледоставу. Также, в ходе заседания рассмотрели вопросы профилактики пожаров в зимний период.

Исходя из прогноза Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, первое появление льда на реке Вычегда ожидается этой осенью после похолодания. Приблизительно это произойдет к 4-6 ноября. Как сообщил начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Евгений Колегов, до 25 ноября в Сыктывкаре планируют заключить все необходимые контракты с подрядчиками на обустройство пешеходных и автомобильных ледовых переправ.