В Сыктывкаре устраняют недочеты в Беличьем парке

В столице Коми завершается благоустройство новых общественных территорий. Оценить результаты строительства Беличьего парка и нового парка в сыктывкарском районе Лесозавод также отправились член правительства региона Наталья Хозяинова и главный архитектор города Владимир Рунг. Новый парк в районе Лесозавод обосновался недалеко от спортивно-культурного центра на улице Школьная, 13. В качестве благоустройства на территории нового парка вырубили старые деревья, создали оформление дорожек и детских площадок, а также решили вопросы по освещению, установке скамеек, урн, качелей и горок. Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг отметил, что в следующем, 2024 году, в парке высадят новые деревья.

А в Беличьем парке на улице Димитрова провели рубку деревьев, создали дорожки, установили освещение, урны, скамейки и оборудовали парковку. В самом парке есть 4 площадки. Одна сделана под мероприятия с амфитеатром, еще одна отведена под спорт и еще две площадки для детей.