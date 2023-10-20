Республика Коми передаст бойцам на СВО новый квадроцикл

По просьбе главы региона Владимира Уйба, новый квадроцикл для служащих на СВО приобрел соцпартнер. Ранее, к губернатору Коми обратились военнослужащие с просьбой о приобретении квадроцикла для нужд специальной военной операции. Это произошло во время недавнего визита главы региона в рамках рабочей командировки на передовую.

В кратчайшие сроки новый квадроцикл, а также несколько УАЗиков будут отправлены близко к передовой СВО. Уже оттуда техника отправится своим ходом и будем передана бойцам из Республики Коми.