Республика Коми передаст бойцам на СВО новый квадроцикл
- 18:00 20 октября
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- Олег Помидоров
По просьбе главы региона Владимира Уйба, новый квадроцикл для служащих на СВО приобрел соцпартнер.
Ранее, к губернатору Коми обратились военнослужащие с просьбой о приобретении квадроцикла для нужд специальной военной операции. Это произошло во время недавнего визита главы региона в рамках рабочей командировки на передовую.
В кратчайшие сроки новый квадроцикл, а также несколько УАЗиков будут отправлены близко к передовой СВО. Уже оттуда техника отправится своим ходом и будем передана бойцам из Республики Коми.
Губернатор Коми подчеркнул, что региональное правительство с самого начала специальной военной операции активно работает над обеспечением бойцов из республики всем необходимым для работы на благо Родины, а именно: обмундированием, квадрокоптерами, приборами ночного видения и спецтехника. Эта работа будет продолжаться и далее.
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