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Республика Коми передаст бойцам на СВО новый квадроцикл

Республика Коми передаст бойцам на СВО новый квадроциклФото rkomi.ru

По просьбе главы региона Владимира Уйба, новый квадроцикл для служащих на СВО приобрел соцпартнер.

Ранее, к губернатору Коми обратились военнослужащие с просьбой о приобретении квадроцикла для нужд специальной военной операции. Это произошло во время недавнего визита главы региона в рамках рабочей командировки на передовую.

В кратчайшие сроки новый квадроцикл, а также несколько УАЗиков будут отправлены близко к передовой СВО. Уже оттуда техника отправится своим ходом и будем передана бойцам из Республики Коми.

Губернатор Коми подчеркнул, что региональное правительство с самого начала специальной военной операции активно работает над обеспечением бойцов из республики всем необходимым для работы на благо Родины, а именно: обмундированием, квадрокоптерами, приборами ночного видения и спецтехника. Эта работа будет продолжаться и далее.
 

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