"Снимут со всех без исключения". Всех, у кого есть карта "Мир", ждет сюрприз с 19 октября
- 19:00 20 октября
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- Служба новостей
Держателям банковских карт «Мир» предупредили о новом сюрпризе, который станет доступен уже завтра, 19 октября. Однако, хотя нововведение и приятное, но за него будут взиматься определенная плата.
Дело в том, что в ближайшее время владельцы карточек «Мир» смогут расплачиваться ими в стране на северном побережье Южной Америки, Венесуэле.
В правительстве объяснили, что всего было установлено более 80 000 терминалов, а основные находятся в туристических районах для удобства. Но имейте ввиду, что за некоторые операции может взиматься комиссия, размер которой расчитыватывается индивидуально, пишет primpress.
Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Иран, Индонезия и Маврикий пока только планируют внедрить прием карт «Мир».
Напомним, что Турция с «Миром» прекратила работать из-за угрозы санкций со стороны США.
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