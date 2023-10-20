"Снимут со всех без исключения". Всех, у кого есть карта "Мир", ждет сюрприз с 19 октября

Держателям банковских карт «Мир» предупредили о новом сюрпризе, который станет доступен уже завтра, 19 октября. Однако, хотя нововведение и приятное, но за него будут взиматься определенная плата.

Дело в том, что в ближайшее время владельцы карточек «Мир» смогут расплачиваться ими в стране на северном побережье Южной Америки, Венесуэле.