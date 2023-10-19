Сыктывкарские полицейские обнаружили в гараже 500 литров алкоголя
- 21:30 19 октября
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- Олег Помидоров
С 2 по 11 октября 2023 года правоохранители проводили на территории Республики Коми оперативно-профилактическое мероприятие под названием “Алкоголь”.
Основной задачей проведения мероприятий стало предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.
За 10 дней проведения рейда, подразделения отделов МВД России в разных городах и муниципалитетах региона провели 60 проверок, в результате которых было изъято из незаконного оборота 8658,15 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Также, полицейские выявили 61 правонарушение, которые касались правил продажи алкогольной продукции и госучета в области производства и оборота крепких напитков.
Помимо этого, сотрудники сыктывкарского МВД возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в собственном гараже хранил немаркированный алкоголь для последующего сбыта. Правоохранители в общем объеме изъяли 495 литров спиртной продукции.
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