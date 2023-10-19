Сыктывкарские полицейские обнаружили в гараже 500 литров алкоголя

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

С 2 по 11 октября 2023 года правоохранители проводили на территории Республики Коми оперативно-профилактическое мероприятие под названием “Алкоголь”. Основной задачей проведения мероприятий стало предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции.

За 10 дней проведения рейда, подразделения отделов МВД России в разных городах и муниципалитетах региона провели 60 проверок, в результате которых было изъято из незаконного оборота 8658,15 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также, полицейские выявили 61 правонарушение, которые касались правил продажи алкогольной продукции и госучета в области производства и оборота крепких напитков.