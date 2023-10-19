В Коми спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой лежала пенсионерка

Спасатели оперативно вскрыли входную дверь в квартиру и обнаружили в квартире больную женщину 1942 года рождения.

18 октября жительница поселка Ветлосян позвонила в службу спасения, сообщив, что ее пожилой соседке, скорее всего, требуется помощь, так как она не открывает дверь в собственную квартиру.