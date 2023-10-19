В Коми спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой лежала пенсионерка
- 21:00 19 октября
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Спасатели оперативно вскрыли входную дверь в квартиру и обнаружили в квартире больную женщину 1942 года рождения.
18 октября жительница поселка Ветлосян позвонила в службу спасения, сообщив, что ее пожилой соседке, скорее всего, требуется помощь, так как она не открывает дверь в собственную квартиру.
На место вызова прибыли спасатели ухтинского отделения аварийно-спасательного отряда “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС и сотрудники правоохранительных органов. Спасатели при присутствии полицейских вскрыли входную дверь в квартиру и обнаружили на полу больную пенсионерку 1942 года рождения. Пострадавшую оперативно транспортировали на носилках в машину скорой помощи.
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