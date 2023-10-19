В Госсовете Коми прокомментировали ситуацию с коми языком

19 октября пресс-служба регионального Госсовета опубликовала официальный комментарий по поводу ситуации, которая произошла на сегодняшнем заседании.

Как сообщается в пресс-релизе Госсовета Коми, 19 октября в стенах регионального заксобрания прошло второе заседание VIII сессии Государственного совета Республики Коми VII созыва. В рамках сессии депутаты рассматривали вопросы и заслушали отчет сенатора от заксобрания Елены Шумиловой.

После вопроса от фракции КПРФ, который задал Николай Братенков, его коллега по партии – Екатерина Дьячкова обратилась к сенатору на коми языке с выключенным микрофоном. После – Екатерина Дьячкова получила ответ от Елены Шумиловой также на коми языке.

Затем в дискуссию вмешался Николай Братенков, после чего председатель Госсовета Коми Сергей Усачев сделал ему замечание, напомнив об установленном регламенте, который должны соблюдать все депутаты.