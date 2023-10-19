Водитель из Коми после ДТП отсудил более 150 тысяч рублей у подрядчика
- 19:00 19 октября
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- Олег Помидоров
Мужчина, находясь за рулем своего транспортного средства, “поймал” выбоину на автодороге, после чего смог отсудить у подрядчика 155 тысяч рублей, который не обеспечил безопасность дорожного движения должным образом.
Как рассказали в ФССП по Коми, житель села Усть-Кулом, по пути в Корткерос наткнулся на выбоину на дороге. Из-за аварии у автомобиля повредилась система охлаждения. Ее восстановление обошлось в 79 тысяч рублей. Помимо этого, водителю пришлось потратиться на услуги эвакуатора и госпошлину. В целом, владелец транспорта потратил более 120 тысяч рублей.
После произошедшего, в отношении подрядчика, который не смог должным образом обеспечить безопасность дорожного движения, судебный пристав отдела по Корткеросскому району наложил арест на счета предприятия, а также запретил ему производить какие-либо действия с 13 единицами техники.
Предприятие своевременно погасило долг перед автовладельцем, а исполнительное производство было прекращено. Также, подрядчик возместил стоимость судебной экспертизы автотранспорта потерпевшего. Общая стоимость возмещенного ущерба составила 155 тысяч рублей.
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