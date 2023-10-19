Водитель из Коми после ДТП отсудил более 150 тысяч рублей у подрядчика

Мужчина, находясь за рулем своего транспортного средства, “поймал” выбоину на автодороге, после чего смог отсудить у подрядчика 155 тысяч рублей, который не обеспечил безопасность дорожного движения должным образом.

Как рассказали в ФССП по Коми, житель села Усть-Кулом, по пути в Корткерос наткнулся на выбоину на дороге. Из-за аварии у автомобиля повредилась система охлаждения. Ее восстановление обошлось в 79 тысяч рублей. Помимо этого, водителю пришлось потратиться на услуги эвакуатора и госпошлину. В целом, владелец транспорта потратил более 120 тысяч рублей.