Суд в Коми передал ребенка органам опеки после жестокого обращения
- 18:00 19 октября
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- Олег Помидоров
В отношении отца и матери возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с дочерью и лишили их родительских прав, однако супруги думают иначе.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ухтинская администрация, действуя как орган опеки и попечительства, отправила в суд иск к родителям несовершеннолетней дочери для лишения родительских прав и взыскания алиментов.
При рассмотрении дела выяснилось, что мать длительное время употребляет наркотики, и что в адрес нее возбудили дело по факту жестокого обращения с дочерью. Отец же воспитанием ребенка не занимался. Ранее он был осужден за угрозы убийством в отношении матери своей дочери.
По итогу суд пришел к выводу, что в этой семье невозможно защитить права несовершеннолетней, поэтому принял решение лишить отца и мать родительских прав, взыскать с них алименты, а дочь отдать на попечение в органы опеки.
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