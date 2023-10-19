Суд в Коми передал ребенка органам опеки после жестокого обращения

В отношении отца и матери возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с дочерью и лишили их родительских прав, однако супруги думают иначе.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ухтинская администрация, действуя как орган опеки и попечительства, отправила в суд иск к родителям несовершеннолетней дочери для лишения родительских прав и взыскания алиментов.