Сыктывкарец запросил компенсацию после вызова эвакуатора инспектором ГИБДД

Житель столицы Коми направил в суд иск к сыктывкарскому МВД для возмещения компенсации за расходы за эвакуатор. 26 октября 2021 года инспектор ГИБДД составил протокол задержания машины, которая принадлежала жителю Сыктывкара. Сотрудник Госавтоинспекции вызвал эвакуатор, хотя владелец машины находился возле нее. По мнению истца, и согласно Кодексу об административных правонарушениях, задержание транспорта прекращается в присутствии лица, которое может управлять этим авто.

Мужчина неоднократно просил сотрудника ГИБДД вернуть машину, обещая устранить все нарушения. После этого автовладелец обратился к главе сыктывкарского ГИБДД, где ему сообщили, что действия инспектора были неправомерными.

Затем, житель Сыктывкара обратился в суд для взыскания расходов на эвакуатора и оплату юридических услуг, что примерно составило 10 тысяч рублей, а также запросил компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.