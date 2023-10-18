В Сыктывкаре обсудили организацию горячего питания в школах
- 21:00 18 октября
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- Олег Помидоров
19 октября в Общественной приемной столицы Коми прошла прямая линия по вопросу организации горячего питания в школах.
Как рассказала заместитель руководителя главы Сыктывкара Ольга Бригида, родители могут проверить, насколько теплое и вкусное питание подают их детям. Для таких целей с 2020 года в столице Коми действует система общественного контроля.
Температура выдачи горячих блюд школьникам регулируется ГОСТом. Супы должны подаваться на отметке в 75 градусов. Гарниры и основные блюда должны держаться на отметке в 65 градусов.
Также, согласно ежеквартальному мониторингу питания в школах, количество не съедаемой пищи школьниками уменьшилось с 15 до 10 процентов.
Ольга Бригида отметила, что в Сыктывкаре также организовано питание для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в столице Коми такие блюда получает 101 несовершеннолетний. Среди болезней, которые есть у этих детей: сахарный диабет, пищевая аллергия и целиакия.
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