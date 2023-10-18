В столице Коми увеличится количество рейсов на нескольких автобусных маршрутах
- 20:00 18 октября
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- Олег Помидоров
Стало известно, что с 19 октября 2023 года в Сыктывкаре увеличится количество автобусных маршрутов №30 и №38.
Как рассказали в управлении дорожной инфраструктуры, транспорта и связи сыктывкарской администрации, ввиду большого количества обращений местных жителей, было решено организовать увеличение количества рейсов в рабочие дни на городских маршрутах №30 и №38.
Расписание маршрута №30:
Ж/Д вокзал: 05:50, 06:20, 09:50, 11:30, 12:35, 14:10, 16:10, 17:30, 18:10, 20:10.
Дырнос-3: 06:40, 07:10, 10:40, 12:20, 13:25, 15:00, 17:00, 18:20, 19:00, 21:00.
Расписание маршрута №38:
ул. Карла Маркса: 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:00, 12:20, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20.
Дырнос-3: 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:40, 13:00, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00.
При этом расписание в выходные и праздничные дни изменяться не будет.
Новые изменения вступят в силу с 19 октября 2023 года.
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