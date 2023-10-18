В столице Коми увеличится количество рейсов на нескольких автобусных маршрутах

Стало известно, что с 19 октября 2023 года в Сыктывкаре увеличится количество автобусных маршрутов №30 и №38.

Как рассказали в управлении дорожной инфраструктуры, транспорта и связи сыктывкарской администрации, ввиду большого количества обращений местных жителей, было решено организовать увеличение количества рейсов в рабочие дни на городских маршрутах №30 и №38.