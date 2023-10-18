В Коми за неделю более 7 тысяч жителей болели гриппом и ОРВИ

На прошлой неделе, с 9 по 15 октября на территории Республики Коми специалисты медицинской отрасли зафиксировали 7095 жителей региона, которые болели гриппом и ОРВИ.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, за минувшую неделю с 9 по 15 октября, на территории республики в медицинские учреждения за помощью обратилось 7095 жителей Коми. Среди них 4267 несовершеннолетних.