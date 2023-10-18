В Коми за неделю более 7 тысяч жителей болели гриппом и ОРВИ
- 18:00 18 октября
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
На прошлой неделе, с 9 по 15 октября на территории Республики Коми специалисты медицинской отрасли зафиксировали 7095 жителей региона, которые болели гриппом и ОРВИ.
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, за минувшую неделю с 9 по 15 октября, на территории республики в медицинские учреждения за помощью обратилось 7095 жителей Коми. Среди них 4267 несовершеннолетних.
60,1% заболевших составили дети в возрасте до 14 лет. 39,9% заболевших является взрослым населением региона.
Также, по данным вирусологической лаборатории регионального “Центра гигиены и эпидемиологии в Коми”, в материале от пациентов специалисты выявляют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.
...