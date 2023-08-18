В Коми водитель получил судимость за вымышленный угон после ДТП
- 21:30 18 августа
- 0+
- Олег Помидоров
Испугавшись последствия ДТП, житель села Усть-Цильма решил придумать версию об угоне своего транспорта. Однако сотрудники полиции возбудили уголовное дело против него.
Суд установил, что с 1 на 2 апреля 2023 года мужчина ехал на своем автомобиле в сторону Усть-Цильмы. В ходе поездки он не справился с управлением и опрокинул свое транспортное средство. Испугавшись ответственности за ДТП, мужчина решил сообщить полицейским, что его автомобиль был угнан неизвестными, а к аварии он не причастен.
В ходе расследования правоохранители не нашли доказательств это версий, и возбудили уголовное дело в отношении водителя за заведомо ложный донос.
В суде учли отсутствие судимостей у мужчины ранее, а также положительную характеристику с работы и наличие ребенка. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.
Также мужчина получил административную ответственность. Его лишили водительских прав на 1,6 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
...