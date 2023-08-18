В Коми водитель получил судимость за вымышленный угон после ДТП

Испугавшись последствия ДТП, житель села Усть-Цильма решил придумать версию об угоне своего транспорта. Однако сотрудники полиции возбудили уголовное дело против него.

Суд установил, что с 1 на 2 апреля 2023 года мужчина ехал на своем автомобиле в сторону Усть-Цильмы. В ходе поездки он не справился с управлением и опрокинул свое транспортное средство. Испугавшись ответственности за ДТП, мужчина решил сообщить полицейским, что его автомобиль был угнан неизвестными, а к аварии он не причастен.