В Сыктывкаре огласили приговор бывшим правоохранителям из Перми за игорный бизнес

Пермские экс-силовики выслушали приговор за организацию игорных клубов в столице Коми и дачу взятки сотруднику ФСБ в особо крупном размере. Суд установил, что в период с 1 января по 21 мая 2021 года трое жителей Перми, решили в составе преступной организованной группе извлечь прибыли из азартных игр, которые они в дальнейшем организовали на территории Сыктывкара.

Преступники организовали игорную деятельность в клубах, которые они незаконно расположили в домах по адресам: улица Первомайская, улица Мира и Октябрьский проспект. Само участие в азартных играх проходило с помощью специального игрового оборудование, которое было подключено к интернету. С помощью преступной схемы они смогли извлечь из своей деятельности более 3,5 миллиона рублей.

Для получения еще большего дохода, несколько участников преступной группы обратились к одному из сотрудников ФСБ Республики Коми для дальнейшего покровительство. Преступники передали ему взятку в размере 150 тысяч рублей, однако они не знали, что правоохранитель действовать в рамках оперативного мероприятия. После передачи взятки, противоправная деятельность была пресечена.