Сыктывкарскому подростку потребовалась помощь медиков из-за опухающего пальца

Юный житель Сыктывкара засунул свой палец в подшипник и не смог его освободить самостоятельно. На помощь подростку направились спасатели и медики.

Аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС на днях выезжал на помощь юному жителю столицы Коми.