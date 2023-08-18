Сыктывкарскому подростку потребовалась помощь медиков из-за опухающего пальца
- 19:00 18 августа
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Юный житель Сыктывкара засунул свой палец в подшипник и не смог его освободить самостоятельно. На помощь подростку направились спасатели и медики.
Аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС на днях выезжал на помощь юному жителю столицы Коми.
Выяснилось, что 14-летний мальчик засунул палец в подшипник. Из-за этого палец ребенка стал опухать, из-за чего он не смог самостоятельно снять подшипник. На помощь ему выдвинулись спасатели.
По прибытию в поселок Мыртыю, сотрудники “Спас-Коми” отметили, что палец ребенка слишком сильно опух. Для помощи, подростка пришлось госпитализировать.
Уже находясь в медицинской организации, врачи сняли опухоль с пальца ребенка. После этого спасатели благополучно сняли с него подшипник.
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