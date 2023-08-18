В Коми завершилась проверка по факту гибели участника СВО

Пресс-служба регионального Следственного Комитета сообщила БНК о том, что проверка после гибели участника СВО на воде завершена. Следователи не стали возбуждать уголовное дело, так как по факту инцидента отсутствует состав преступления.

7 августа 2023 года в районе 19 часов вечера в районе местечка Алешино в Сыктывкаре произошла трагедия на воде. В нескольких метрах от берега начала тонуть купающаяся женщина. Чтобы помочь ей, 24-летний мужчина бросился в воду. Он смог вытолкать ее на берег, но при этом сам ушел под воду. 10 августа спасатели обнаружили тело мужчины.