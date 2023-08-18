В Коми завершилась проверка по факту гибели участника СВО
- 18:00 18 августа
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- Олег Помидоров
Следователи не стали возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.
Пресс-служба регионального Следственного Комитета сообщила БНК о том, что проверка после гибели участника СВО на воде завершена. Следователи не стали возбуждать уголовное дело, так как по факту инцидента отсутствует состав преступления.
7 августа 2023 года в районе 19 часов вечера в районе местечка Алешино в Сыктывкаре произошла трагедия на воде. В нескольких метрах от берега начала тонуть купающаяся женщина. Чтобы помочь ей, 24-летний мужчина бросился в воду. Он смог вытолкать ее на берег, но при этом сам ушел под воду. 10 августа спасатели обнаружили тело мужчины.
Позднее стало известно, что мужчина участник специальной военной операции. Сам он родом из Кабардино-Балкарии. В Республике Коми пребывал для обучения.
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