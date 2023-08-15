Бывший глава Минсельхоза Коми устроился дальнобойщиком в США

Экс-руководитель Министерства сельского хозяйства в Коми Денис Шаронов переехал в США и устроился на работу дальнобойщиком. 15 августа портал RTVI опубликовал интервью с бывшим главой регионального Минсельхоза Денисом Шароновом.

Ранее появилось видео, где некий мужчина рассказывает интервьюеру, что переехал из России в США и начал работать дальнобойщиком. Благодаря нейросетям удалось установить, что мужчина – дальнобойщик это Денис Шаронов.

Позднее, в разговоре с порталом RTVI Денис Шаронов действительно подтвердил, что на интервью был он. Также бывший министр сообщил, что в России в отношении его дважды возбуждали уголовное дело. В обоих случаях он был оправдан в суде и реабилитирован.

На новом месте работы мужчина сейчас осваивается и легализуется. Бывший министр отметил, что дальнобойщик это работа не вечная, но одна из самых распространенных в США.