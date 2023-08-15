Жительница Коми получила штраф за спор в суде

В отношении жительницы поселка Югыдъяг Усть-Куломского района рассмотрели административное дело. Женщина не исполнила законного распоряжения судьи, по факту надлежащего поведения в ходе проведения судебного заседания.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, суд установил, что 7 августа женщина находилась на заседании по уголовному делу в Усть-Куломском районном суде. Во время заседания она вступила в спор со свидетелем. Также она пыталась с ним пререкаться. Параллельно, она не реагировала на законные требования судьи о прекращении действий, которые нарушают в суде правила.