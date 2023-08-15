Сыктывкарцам дали предостережения за неубранный борщевик

Более 90 предостережений было выдано в Сыктывкаре в связи с распространением борщевика Сосновского. В рамках муниципального контроля благоустройства, по факту распространения борщевика, жителям столицы Коми, которые имеют частные участки на территории Сыктывкара выдали около 90 предостережений. Из них 55 – обязательны к исполнению.

Если любое из предписаний не будет исполнено физическим или юридическим лицом, в отношении его будет составлен протокол об административном нарушении. Также, в составлении протокол будет содействовать одна из управляющих компаний города, которая ранее не исполнила предписание.