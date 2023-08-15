Сыктывкарцам дали предостережения за неубранный борщевик
- 18:30 15 августа
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- Олег Помидоров
Более 90 предостережений было выдано в Сыктывкаре в связи с распространением борщевика Сосновского.
В рамках муниципального контроля благоустройства, по факту распространения борщевика, жителям столицы Коми, которые имеют частные участки на территории Сыктывкара выдали около 90 предостережений. Из них 55 – обязательны к исполнению.
Если любое из предписаний не будет исполнено физическим или юридическим лицом, в отношении его будет составлен протокол об административном нарушении. Также, в составлении протокол будет содействовать одна из управляющих компаний города, которая ранее не исполнила предписание.
Нарушившим предписание грозит штраф от трехсот до пятисот рублей. Должностные лица могут получить штраф от одной до двух тысяч рублей. Юридическим лицам – от десяти до двадцати тысяч.
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