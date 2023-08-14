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Сыктывкарка отсудила у “РЖД” 700 тысяч рублей за смерть родственника

Сыктывкарка отсудила у “РЖД” 700 тысяч рублей за смерть родственникаФото из архива "Про Город Сыктывкар"


Жительница столицы Коми отсудила у “РЖД” 700 тысяч рублей за гибель тети.

Сыктывкарский горсуд рассмотрел иск в адрес “РЖД” с взысканием компенсации морального вреда.

В суд обратился родственник, чья тетя погибла на железнодорожных путях. Иск направлен к “РЖД” для последующего взыскания 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд установил, что между железнодорожными станциями Северной железной дороги случился наезд автомотрисой, которая принадлежит “РЖД” на женщину. Из-за происшествия, потерпевшая скончалась на месте.

В итоге суд принял сторону истца. С “РЖД” будет взыскана компенсация.
 

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