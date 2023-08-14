Осужденный из Коми преступным путем заработал 300 тысяч рублей в колонии
- 21:00 14 августа
- 0+
- Олег Помидоров
Заключенный из Коми самостоятельно изготовил игральные карты и фишки и начал зарабатывать на азартных играх в колонии.
Как рассказали в региональной прокуратуре, в отношении осужденного жителя Коми, который находился в колонии особого режима под Ухтой, утвердили обвинение по факту организации азартных игр в исправительном учреждении.
Следствие считает, что мужчина, которого приговорили к лишению свободы за незаконный оборот наркотических средств, вместе с подельником в колонии изготовил игральные карты и фишки. После этого осужденный организовал подпольные азартные игры на территории исправительного учреждения.
После проведения игр, денежные средства других заключенных отправлялись на банковские карты и расходовались по решению организатора этих игр. В общей сумме доход осужденного достиг 297 тысяч рублей.
Мужчина признал свою вину, а уголовное дело для рассмотрения передано в суд.
...