В Коми пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому

В отношении водителя из Сыктывдинского района вынесли приговор, после его попытки дать взятку сотрудник Госавтоинспекции. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, Мировой судья Выльгортского судебного участка Сыктывдинского района огласил приговор в отношении местного жителя, который находясь за рулем транспортного средства в нетрезвом виде, попытался дать взятку сотруднику ГИБДД.

Суд установил, что 7 марта 2023 года сотрудники Госавтоинспекции остановили в Сыктывдинском районе водителя без прав. Также мужчина был в алкогольном опьянении. Уже находясь в автомобиле правоохранителей, мужчина пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД в размере 4150 рублей, чтобы они его не привлекли к административной ответственность.

Правоохранители предупреждали мужчину о том, что подобное предложение является уголовно наказуемым, однако водитель достал деньги и положил их на рацию в патрульном автомобиле. После этого сотрудники ГИБДД вышли из машины и позвонили в дежурную часть для сообщения о преступлении.