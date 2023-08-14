Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми назначили новых судей

В Коми назначили новых судейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Коми.

14 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Республике Коми.

В Сыктывкарском городском суде новыми судьями стали Роман Котов и Максим Фирсов.

В Корткеросском районе суде новым председателем стал Леонид Кочанов. Судьей Верховного Суда Коми назначили Елену Коюшеву, а судьей Сосногорского горсуда стала Юлия Иваницкая.

Также в Усинском городском суде назначили судью Вадима Маляганова.

...

  • 0

Популярное

Последние новости