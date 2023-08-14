В Коми назначили новых судей
- 19:00 14 августа
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Коми.
14 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Республике Коми.
В Сыктывкарском городском суде новыми судьями стали Роман Котов и Максим Фирсов.
В Корткеросском районе суде новым председателем стал Леонид Кочанов. Судьей Верховного Суда Коми назначили Елену Коюшеву, а судьей Сосногорского горсуда стала Юлия Иваницкая.
Также в Усинском городском суде назначили судью Вадима Маляганова.
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