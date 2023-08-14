В Коми поймали 89 пьяных водителей за неделю

За минувшие семь дней сотрудники региональной Госавтоинспекции задержали в Коми 89 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, Сотрудники ГИБДД за минувшую неделю, с 7 по 13 августа, отстранили от управления транспортными средствами 89 человек, который перед поездкой за рулем употребили спиртные напитки.