В Коми поймали 89 пьяных водителей за неделю
- 18:00 14 августа
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- Олег Помидоров
За минувшие семь дней сотрудники региональной Госавтоинспекции задержали в Коми 89 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, Сотрудники ГИБДД за минувшую неделю, с 7 по 13 августа, отстранили от управления транспортными средствами 89 человек, который перед поездкой за рулем употребили спиртные напитки.
В отношении девяти человек, которые повторно сели за рули в нетрезвом состоянии возбудили уголовное дело.
При этом за выходные дни сотрудники Госавтоинспекции остановили и отстранили от дальнейшего управления автомобилем 47 водителей. Они также оказались в состоянии алкогольного опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Больше всего пьяных водителей обнаружили в Сыктывкаре, Усинске, Воркуте, а также в Усть-Вымском районе.
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