В Сыктывкаре руководитель компании оттаскала за волосы директора этой же организации
- 21:00 13 августа
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре подрались два руководителя компании. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Конфликт случился 19 июля 2022 года. Одна из женщин, которая была руководитель компании, из-за личной неприязни схватила за волосы директора этой же компании и уронила ее на колени. Потерпевшая получила физические повреждения: кровоподтеки правой кисти и обеих голеней.
Обвиняемая объяснила свои действия тем, что потерпевшая спровоцировала ее на драку. Правоохранительные органы опросили свидетелей и посмотрели видео с камер наблюдения. Выяснилось, что крайней необходимости таскать за волосы пострадавшую не было.
Суд признал женщину виновной, обвиняемая должна выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.
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