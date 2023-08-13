В Сыктывкаре руководитель компании оттаскала за волосы директора этой же организации

В Сыктывкаре подрались два руководителя компании. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Конфликт случился 19 июля 2022 года. Одна из женщин, которая была руководитель компании, из-за личной неприязни схватила за волосы директора этой же компании и уронила ее на колени. Потерпевшая получила физические повреждения: кровоподтеки правой кисти и обеих голеней.