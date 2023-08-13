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В Сыктывкаре руководитель компании оттаскала за волосы директора этой же организации

В Сыктывкаре руководитель компании оттаскала за волосы директора этой же организацииФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре подрались два руководителя компании. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. 

Конфликт случился 19 июля 2022 года. Одна из женщин, которая была руководитель компании, из-за личной неприязни схватила за волосы директора этой же компании и уронила ее на колени. Потерпевшая получила физические повреждения: кровоподтеки правой кисти и обеих голеней. 

Обвиняемая объяснила свои действия тем, что потерпевшая спровоцировала ее на драку. Правоохранительные органы опросили свидетелей и посмотрели видео с камер наблюдения. Выяснилось, что крайней необходимости таскать за волосы пострадавшую не было. 

Суд признал женщину виновной, обвиняемая должна выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей. 
 

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