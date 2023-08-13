Медвежата из Коми, которых спасли неравнодушные рабочие, готовятся к зиме

Медвежата из Коми, которых спасли рабочие, набирают жир к зиме. О малышах заботятся волонтеры Центра реабилитации медвежат в Твери. Напомним, в январе 2023 года в лесах Коми Республики на местах лесозаготовки нашли троих медвежат. Как оказалось, их мама испугалась шума техники и убежала в лес, бросив малышей. К счастью, мишек нашли рабочие и отдали волонтерам центра спасения, который находится в Твери. Медвежатам дали имена: Ворчун, Толстун и Солнышко.



Как потом выяснилось, через пару месяцев Солнышко умерла. Остальные медвежата оказались покрепче, и сейчас растут в центре вместе с другими спасенными мишками из разных регионов.