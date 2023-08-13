Медвежата из Коми, которых спасли неравнодушные рабочие, готовятся к зиме
- 17:00 13 августа
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- Олег Помидоров
Медвежата из Коми, которых спасли рабочие, набирают жир к зиме. О малышах заботятся волонтеры Центра реабилитации медвежат в Твери.
Напомним, в январе 2023 года в лесах Коми Республики на местах лесозаготовки нашли троих медвежат. Как оказалось, их мама испугалась шума техники и убежала в лес, бросив малышей. К счастью, мишек нашли рабочие и отдали волонтерам центра спасения, который находится в Твери. Медвежатам дали имена: Ворчун, Толстун и Солнышко.
Как потом выяснилось, через пару месяцев Солнышко умерла. Остальные медвежата оказались покрепче, и сейчас растут в центре вместе с другими спасенными мишками из разных регионов.
Волонтеры центра показали, как выросли медвежата из Коми. Малыши готовятся к зиме и набирают жир: они охотно лакомятся яблоками на прогулке. Это один из основных нажировочных кормов для бурого медведя, благодаря которому медвежата смогут набрать нужный вес для зимовки.
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