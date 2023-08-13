На мосту в Сыктывкаре закрыли один из участков пешеходной зоны

Жители Коми пожаловались в Сети на аварийное состояние пешеходной части краснозатонского моста. Как сообщает Минстрой региона, ремонт на этом участке был в 2021 году. Однако, с левой стороны моста остался один участок, который не покрыли бетоном — там выложили деревянный настил. Такой вид ремонта был предпринят из-за разрушенной конструкции пролетного строения моста.

11 августа 2023 года на одной из пешеходных частей дорожники установили деревянный пандус: заменили деревянные щитки на более устойчивые.