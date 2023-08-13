На мосту в Сыктывкаре закрыли один из участков пешеходной зоны
- 13 августа 16:00
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- Олег Помидоров
Жители Коми пожаловались в Сети на аварийное состояние пешеходной части краснозатонского моста. Как сообщает Минстрой региона, ремонт на этом участке был в 2021 году. Однако, с левой стороны моста остался один участок, который не покрыли бетоном — там выложили деревянный настил. Такой вид ремонта был предпринят из-за разрушенной конструкции пролетного строения моста.
11 августа 2023 года на одной из пешеходных частей дорожники установили деревянный пандус: заменили деревянные щитки на более устойчивые.
Отметим, что движение по части тротуара, где находится повреждение, закрыто. Дорожники приварили рамы на вход к тротуару.
Кроме того, в Минстрое добавили, что до конца 2023 года планируется разработать проектно-сметную документацию для проведения капремонта краснозатонского моста.
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