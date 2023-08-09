В Коми росгвардейцы задержали конфликтующих мужчин
- 9 августа 22:00
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- Олег Помидоров
За прошлую неделю сотрудники Росгвардии около 90 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу “тревоги”.
В трех случаях выездов, стражи правопорядка смогли пресечь попытку хищения чужого имущества.
Также, группы реагирования Росгвардии, которые работали на маршрутах патрулирования, задержали около 45 человек за административное правонарушения. Трое граждан были задержаны за совершение преступлений.
Например, в столице Коми сотрудники вневедомственной охраны приехали в одно из ночных заведений по улице Куратова. Там, они обнаружили мужчину 2001 года рождения на крыльце заведения, который был пострадавшим. Как позже рассказал администратор заведения, в баре между посетителями произошел конфликт. После этого мужчины вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений. Сотрудники вневедомственной охраны оказали первую помощь. Позже были задержаны мужчина 1995 года рождения и женщина 1989 года рождения.
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