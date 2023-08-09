В Коми росгвардейцы задержали конфликтующих мужчин

Также, группы реагирования Росгвардии, которые работали на маршрутах патрулирования, задержали около 45 человек за административное правонарушения. Трое граждан были задержаны за совершение преступлений.

Например, в столице Коми сотрудники вневедомственной охраны приехали в одно из ночных заведений по улице Куратова. Там, они обнаружили мужчину 2001 года рождения на крыльце заведения, который был пострадавшим. Как позже рассказал администратор заведения, в баре между посетителями произошел конфликт. После этого мужчины вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений. Сотрудники вневедомственной охраны оказали первую помощь. Позже были задержаны мужчина 1995 года рождения и женщина 1989 года рождения.

