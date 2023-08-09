Житель Коми обманул продавца цветов и оказался на скамье подсудимых

Как рассказали в региональной прокуратуре, Мировой судья Университетского судебного участка города Ухта огласил приговор в отношении 31-летнего местного жителя.

Суд установил, что в сентябре 2022 года мужчина зашел в один из цветочных магазинов города. Там он пожаловался продавцу на ссору со своей второй половинкой. Продавец посоветовал подарить девушке букет из 51 розы. Житель Ухты согласился на это, но не мог сразу оплатить товар, так как у него якобы сел телефон, где было приложение для оплаты.