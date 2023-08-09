Житель Коми обманул продавца цветов и оказался на скамье подсудимых
- 9 августа 21:00
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- Олег Помидоров
Как рассказали в региональной прокуратуре, Мировой судья Университетского судебного участка города Ухта огласил приговор в отношении 31-летнего местного жителя.
Суд установил, что в сентябре 2022 года мужчина зашел в один из цветочных магазинов города. Там он пожаловался продавцу на ссору со своей второй половинкой. Продавец посоветовал подарить девушке букет из 51 розы. Житель Ухты согласился на это, но не мог сразу оплатить товар, так как у него якобы сел телефон, где было приложение для оплаты.
Мужчина пообещал продавцу отправить сумму в течении дня. Однако он не стал этого делать, чем причинил ущерб магазину на сумму в 3600 рублей.
Суд назначил жителю Ухты наказание в виде 336 часов обязательных работ. Также мужчина будет обязан возместить ущерб магазину.
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