Житель Саратовской области оказался за решеткой в Коми после нападения на девушку
- 9 августа 20:00
- 16+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Мужчина решил выяснить отношение с девушкой из интернета и несколько раз ударил ее ножом.
Как рассказали в региональном следственном комитете Коми, следствие и суд установили, что в январе 2023 года в Заполярье приехал житель Саратовской области. Мужчина решил выяснить отношения с 20-ти лентей девушкой, с которой у него были отношения на расстоянии.
Встретившись с возлюбленной возле подъезда ее дома, мужчина начал угрожать ей убийством, после чего нанес девушке несколько ударов ножом в область головы и тела. Благодаря неравнодушным гражданам, мужчину смогли остановить.
Воркутинский суд приговорил жителя Саратовской области к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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