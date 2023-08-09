Житель Саратовской области оказался за решеткой в Коми после нападения на девушку

Мужчина решил выяснить отношение с девушкой из интернета и несколько раз ударил ее ножом.

Как рассказали в региональном следственном комитете Коми, следствие и суд установили, что в январе 2023 года в Заполярье приехал житель Саратовской области. Мужчина решил выяснить отношения с 20-ти лентей девушкой, с которой у него были отношения на расстоянии.