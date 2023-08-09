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Водителю из Коми, сбившего двух человек, отказали в условно-досрочном освобождении

Водителю из Коми, сбившего двух человек, отказали в условно-досрочном освобожденииФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарке Ирине Шеремет отказали в условно-досрочном освобождении из колонии.

Как заявили в пресс-службе судов Коми, адвокаты осужденной направили ходайство с просьбой заменить неотбытую часть наказания с лишения свободы на более мягкий вид наказания.

Судебное задесание прошло в формате видеосвязи с исправительным учреждением, в котором отбывает свое наказание Ирина Шеремет.

Администрация исправительного учреждения отметила, что отбывающая наказание с 29 января 2023 года Ирина Шеремет характеризуется посредственно и не имеет внутри колоний поощрений.

Исследовав материалы личного дела осужденной, суд отказал в условно-досрочном освобождении.
 

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