В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Коми

В ходе проведения СВО погиб житель Печоры. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор республики.

Руководитель региона выразил искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям геройски погибшего в зоне проведения СВО младшего сержанта запаса Ивана Мезенцева.

Боец был родом из деревни Даниловка, которая находится в Печорском районе. Проживал мужчина в райцентр, в городе Печора. Защитник Родины отправился на СВО в составе добровольческого отряда БАРС.

