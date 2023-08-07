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В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Коми

В ходе проведения СВО погиб житель Печоры. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор республики.

Как сообщил глава региона Владимир Уйба, в ходе проведения специальной военной операции погиб житель города Печора, младший сержант запаса Иван Мезенцев.

Руководитель региона выразил искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям геройски погибшего в зоне проведения СВО младшего сержанта запаса Ивана Мезенцева. 

Боец был родом из деревни Даниловка, которая находится в Печорском районе. Проживал мужчина в райцентр, в городе Печора. Защитник Родины отправился на СВО в составе добровольческого отряда БАРС.
 

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