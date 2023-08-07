За 7 дней в Коми задержали 78 пьяных водителей
- 21:00 7 августа
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- Олег Помидоров
За минувшую неделю, с 31 июля по 6 августа, на территории Республики Коми сотрудники Госавтоинспекции задержали 78 водителей, которые были за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, за последние семь дней на территории Коми сотрудники Госавтоинспекции остановили 78 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, либо имели явные признаки алкогольного опьянения, но отказались проходить медицинское освидетельствование.
За прошедшие выходные – 5 и 6 августа, в Коми сотрудники ГИБДД остановили 33 пьяных водителей. За неделю в отношении 14 водителей возбудили уголовные дела, так как они повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Больше всего водителей, которые садились за руль пьяными обнаружили в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.
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