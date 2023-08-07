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За 7 дней в Коми задержали 78 пьяных водителей

За 7 дней в Коми задержали 78 пьяных водителейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

За минувшую неделю, с 31 июля по 6 августа, на территории Республики Коми сотрудники Госавтоинспекции задержали 78 водителей, которые были за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, за последние семь дней на территории Коми сотрудники Госавтоинспекции остановили 78 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, либо имели явные признаки алкогольного опьянения, но отказались проходить медицинское освидетельствование.

За прошедшие выходные – 5 и 6 августа, в Коми сотрудники ГИБДД остановили 33 пьяных водителей. За неделю в отношении 14 водителей возбудили уголовные дела, так как они повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Больше всего водителей, которые садились за руль пьяными обнаружили в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.
 

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