За 7 дней в Коми задержали 78 пьяных водителей

За минувшую неделю, с 31 июля по 6 августа, на территории Республики Коми сотрудники Госавтоинспекции задержали 78 водителей, которые были за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, за последние семь дней на территории Коми сотрудники Госавтоинспекции остановили 78 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, либо имели явные признаки алкогольного опьянения, но отказались проходить медицинское освидетельствование.