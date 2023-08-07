В Коми дачные воры оказались за решеткой

Ухтинский городской суд вынес решение в отношении двух местных жителей 1999 и 2002 годов рождения, по факту их виновности в краже, которая была совершенна группой лиц и в покушении на кражу.

Суд установил, что осенью 2022 года двое мужчин приехали на автомобили в одно из садоводческих товариществ под Ухтой. Там они похитили около 20-ти чугунных плит, общая стоимость которых превысила 10 тысяч рублей. Далее сообщники отправились в другое садоводческое товарищество, где они пытались также вывезти чугунные плиты и стальные трубы. Однако во время попытки кражи, один из дачников вызвал полицию, которая задержала их на месте совершения преступления.