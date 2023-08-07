Житель одного из поселков Коми выслушал приговор за поджог многоквартирного дома

В Ижемском районе огласили приговор в отношении жителя поселка Том. Мужчина по неосторожности устроил пожар в многоквартирном доме, из-за чего жильцы остались без крова.

Мировой судья Ижемского судебного участка огласил приговор в отношении мужчины из поселка Том. Его признали виновным по факту уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.