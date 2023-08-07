Житель одного из поселков Коми выслушал приговор за поджог многоквартирного дома
- 18:00 7 августа
- 0+
- Олег Помидоров
В Ижемском районе огласили приговор в отношении жителя поселка Том. Мужчина по неосторожности устроил пожар в многоквартирном доме, из-за чего жильцы остались без крова.
Мировой судья Ижемского судебного участка огласил приговор в отношении мужчины из поселка Том. Его признали виновным по факту уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.
Суд установил, что 31 марта 2022 года после пожара в поселке Том сгорел 12-квартирный жилой дом. Среди жильцов нет пострадавших, но граждане понесли ущерб, общая сумма которого составила 8 миллионов рублей.
Перед пожаром, несколько мужчин распивали алкоголь в одной из квартир этого дома. После того как люди покинули квартиру, в помещении, из-за неосторожного обращения с огнем, загорелся матрас. Позже – во всем доме разгорелся пожар.
Мужчину приговорили к шести месяцам ограничения свободы, а также он будет обязан выплатить потерпевшим 4,4 миллиона рублей.
...