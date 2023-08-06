Группа “Ключи от Маркова“ выступит в программе “Вечерний Про Город”

В это воскресенье в группе "ВКонтакте" портала “Про Город Сыктывкар” пройдет трансляция нового выпуска музыкального проекта “Вечерний Про Город”. Гостями пятого эфира, который состоится сегодня вечером, 5 августа, в 19:00, состоится поп-панк группа “Ключи от Маркова”.

Сама группа берет свое начало с весны 2022 года. Тогда солист и основатель группы Роман Тян начал преподавать занятия по ударной установке. После этого он собрал группу, в основном из своих же учеников.

Первый концерт музыканты отыграли уже в октябре 2022 года. На радостях один из музыкантов группы потерял зуб. В январе 2023 года состоялся их второй концерт в Сыктывкаре, а уже через месяц ребята успешно выступили в Череповце.

В этот раз группа выступит в прямом эфире музыкального проекта “Вечерний Про Город”. В этот раз бессменный ведущий выпуска Никита Чернов пригласил в качестве соведущего известного музыканта и экс-участника проекта “Голос” Михаила Наумова.