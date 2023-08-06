В Коми прокуратура защитила право ребенка-инвалида на доступ в дом

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мать 6-ти летней девочки-инвалида обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что в их дом невозможно попасть с коляской. Прокуратура Сосногорска провела проверку после заявления матери 6-летней дочери. Ребенок является инвалидом-колясочником.

Правоохранители выяснили, что ребенок не имеет беспрепятственный доступ в подъезд дома, где находится квартира. Оказалось, что подъезд не оборудован должным образом для движения малоподвижных людей.

В суд с соответствующим иском обратился сосногорский прокурор. Теперь органу местного самоуправления будет необходимо устранить нарушения прав девочки-инвалида.

Суд удовлетворил требования Прокуратуры и уведомил ответчика, о необходимости в течении трех месяцев со дня вступления судебного решения в силу выполнить ряд строительно-ремонтных работ.