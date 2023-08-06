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Спасенные в Коми медвежата-сироты обедают яблоками в Твери

Спасенные в Коми медвежата-сироты обедают яблоками в ТвериФото Центр спасения медвежат-сирот

Спасенные в Коми медвежата, а также другие медвежата из России сейчас подрастают на обеспечении Центра реабилитации медвежат в Твери.

В тверском Центре спасения сейчас появились яблоки. Основной рацион медвежат, которые содержатся в этом центре в основном состоит из яблок.

Также медвежата набирают вес и силу благодаря калорийной каше. Некоторые медведи уже перешли на растительные корма.

Для бурого медведя яблоки являются основным нажировочным кормом в центральной части России. Благодаря этому фрукту, животные набирают достаточный вес, который в дальнейшем им помогает в зимовке. За целый сезон один медвежонок съедает около 15 тонн яблок.
 

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