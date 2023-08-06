Спасенные в Коми медвежата-сироты обедают яблоками в Твери

Спасенные в Коми медвежата, а также другие медвежата из России сейчас подрастают на обеспечении Центра реабилитации медвежат в Твери.

В тверском Центре спасения сейчас появились яблоки. Основной рацион медвежат, которые содержатся в этом центре в основном состоит из яблок.