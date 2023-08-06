Спасенные в Коми медвежата-сироты обедают яблоками в Твери
- 16:00 6 августа
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- Олег Помидоров
Фото Центр спасения медвежат-сирот
Спасенные в Коми медвежата, а также другие медвежата из России сейчас подрастают на обеспечении Центра реабилитации медвежат в Твери.
В тверском Центре спасения сейчас появились яблоки. Основной рацион медвежат, которые содержатся в этом центре в основном состоит из яблок.
Также медвежата набирают вес и силу благодаря калорийной каше. Некоторые медведи уже перешли на растительные корма.
Для бурого медведя яблоки являются основным нажировочным кормом в центральной части России. Благодаря этому фрукту, животные набирают достаточный вес, который в дальнейшем им помогает в зимовке. За целый сезон один медвежонок съедает около 15 тонн яблок.
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